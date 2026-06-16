Эндокринолог назвала продукт, способный помочь при хронической усталости

Регулярное употребление рыбы может способствовать уменьшению проявлений хронической усталости и улучшению общего самочувствия. Об этом « Газете.Ru » сообщила врач-эндокринолог консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Анастасия Игнатиади.

По словам специалиста, важную роль в борьбе с хроническим истощением играет рацион питания. Одним из наиболее полезных продуктов считается рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, которые помогают снижать уровень воспаления в организме и поддерживают процессы восстановления.

Эксперт рекомендовала включать в меню жирные сорта рыбы, такие как скумбрия, сельдь, сардины и палтус. Они содержат максимальное количество полезных жирных кислот. В свою очередь, треска, минтай и пикша обеспечивают организм легкоусвояемым белком и витаминами группы B, необходимыми для выработки энергии.

Как отметила Игнатиади, для получения положительного эффекта достаточно употреблять рыбу два-три раза в неделю. Первые улучшения многие люди замечают уже через несколько недель: становится легче просыпаться по утрам, уменьшается чувство усталости к вечеру, повышается концентрация внимания и снижается раздражительность.

Специалист также считает, что наиболее подходящим временем для рыбных блюд является обед. Такой режим питания лучше соответствует естественным биоритмам организма и способствует более эффективному усвоению полезных веществ.

Для тех, кто ограничен во времени, врач посоветовала использовать консервированные сардины или скумбрию в собственном соку, а также замороженное филе минтая и трески, которое быстро готовится и долго хранится.

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