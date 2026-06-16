Минпросвещения отчиталось о результатах ЕГЭ во всех регионах: эксперт раскрыл, почему сокращать проверку нельзя

В разгар экзаменационной кампании, когда школьники и их родители ежедневно обновляют страницы с результатами, эксперты напоминают: десятидневное ожидание — не бюрократическая прихоть, а вынужденная мера. Преподаватель и специалист по подготовке к ЕГЭ Дмитрий Никитин в беседе с Общественной Службой Новостей категорично отверг идею сокращения сроков проверки, заявив, что действующий регламент является оптимальным.

По его словам, процедура оценивания — это сложный многоступенчатый конвейер, где каждый этап требует времени и внимания: сначала работы сканируются, потом распределяются по экспертам, затем проходят перекрестную проверку и апелляционные механизмы. Любое искусственное ускорение, предупреждает Никитин, неизбежно ударит по объективности: в погоне за скоростью можно пропустить ошибку в развернутом ответе или неверно интерпретировать нестандартное решение, а цена такой ошибки — судьба абитуриента.

При этом эксперт прекрасно понимает психологическое напряжение, которое испытывают выпускники и их семьи. Неделя с небольшим, проведенная в подвешенном состоянии, действительно тянется как вечность, особенно когда на кону бюджетные места в престижных вузах. Однако, по его мнению, эта пауза не только технически необходима, но и дисциплинирует: она учит терпению и дает время морально подготовиться к любому исходу, будь то триумф или необходимость искать альтернативные пути.

По его мнению, первые итоги ЕГЭ-2026 уже объявлены — результаты экзаменов, сданных 1 июня, стали известны 14-го, и Минпросвещения отчиталось о том, что все 89 регионов получили свои баллы. Это свидетельствует о том, что установленные сроки соблюдаются четко, без сбоев. На фоне этого заявления Никитина выглядят особенно весомо: система работает как часы, и менять ее ради эмоционального комфорта, жертвуя качеством, было бы неразумно. В итоге, несмотря на мучительное ожидание, выпускникам стоит принять правила игры: десять дней — это не произвол, а гарантия того, что каждый балл заслужен и проверен по всем правилам. А пока остается только дышать ровно и готовить документы для подачи — время работает на тех, кто умеет ждать.

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