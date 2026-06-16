Катя Лель обратилась к магам из-за исчезновения мужа

Певица Катя Лель, известная своей давней и необычной дружбой с представителями внеземных цивилизаций, на протяжении многих лет не ограничивается лишь контактами с НЛО — она активно обращается к эзотерикам за разгадкой собственной судьбы. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась, что ее интерес к магам далеко не праздный: помимо попыток понять, почему именно ее выбрали инопланетяне для связи, у нее был куда более тревожный запрос, связанный с исчезновением бывшего мужа Игоря Кузнецова. Когда он пропал, никто не мог найти даже следов, и Лель пошла к экстрасенсам за главным ответом: жив ли он вообще.

По словам певицы, мнения магов разделились кардинально. Часть из них заявила, что энергетическое поле Кузнецова больше не считывается — а это, в их трактовке, указывало на смерть. Другая половина, напротив, убеждала звезду, что экс-супруг жив, здоров и в скором времени объявится сам. Прошло время, но пророчества второй группы так и не сбылись: до сих пор о местонахождении Игоря ничего неизвестно, и эта неопределенность, по признанию Лель, остается для нее болезненной точкой.

Лель, которая привыкла к тому, что ее жизнь полна загадок, в данном случае оказалась перед фактом: даже экстрасенсы не дали единого ответа, оставив ее в подвешенном состоянии между надеждой и скорбью. В итоге, несмотря на все обращения к тарологам и ясновидящим, певица так и не получила той ясности, которую искала. Это напоминание о том, что даже когда ты открыт для контактов с иными мирами, самые земные вопросы — о жизни и смерти — часто остаются без ответа. Пока что судьба Игоря Кузнецова остается открытой главой в биографии Кати Лель, которую не могут закрыть ни маги, ни инопланетяне.

Ранее сообщалось, что дочь Кати Лель определилась с будущей профессией.