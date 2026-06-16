Специалист назвала главный критерий при покупке шампуня

Деление шампуней на мужские и женские является скорее маркетинговым приемом, чем необходимостью с точки зрения науки. Такое мнение в беседе с « Газетой.Ru » высказала косметический критик и основатель бренда космецевтики KEWO Юлия Ловцова.

По словам специалиста, современные исследования не подтверждают существование принципиальной разницы между шампунями для мужчин и женщин. Более важным фактором считается состав средства и его воздействие на кожу головы.

Эксперт отметила, что кожа выполняет функции сложной защитной системы организма и может негативно реагировать на агрессивные синтетические компоненты. Именно поэтому повышенная жирность, сухость, зуд или перхоть нередко оказываются не врожденной особенностью, а реакцией на неподходящую косметику.

Ловцова подчеркнула, что качественный шампунь должен бережно очищать волосы и кожу головы, не нарушая естественный баланс и микробиом. Если после использования средства появляются раздражение, шелушение, выпадение волос или приходится постоянно прибегать к лечебным шампуням, это может свидетельствовать о неправильно подобранном уходе.

Специалист также перечислила компоненты, которых желательно избегать в составе. В их числе агрессивные сульфаты, некоторые силиконы, микропластик, отдельные консерванты и распространенные аллергены.

При выборе шампуня эксперт рекомендовала обращать внимание на мягкие очищающие компоненты, растительные экстракты, пантенол, аминокислоты и увлажняющие вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи головы и волос.

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