Финики, хлеб и овощи: диетолог Ахуньянова раскрыла завтрак, который убьет тягу к сладкому и спасет от переедания

Врач-диетолог Регина Ахуньянова раскрыла формулу завтрака, которая работает безотказно: белок, клетчатка, овощи и кусочек хлеба. А если хочется сладкого — два финика. Такой прием пищи не только насыщает на часы, но и отбивает желание набрасываться на торты вечером. Об этом сообщает Lenta.ru.

Диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова поделилась простым, но эффективным принципом — «противовоспалительная тарелка». Ее суть: любой источник белка (яйца, творог, рыба, курица), около 250–300 граммов овощей (свежих или приготовленных) и один кусок цельнозернового хлеба. Для сладкоежек — один-два финика вместо сахара и выпечки. По словам врача, такой баланс дает длительное чувство сытости, стабилизирует уровень сахара в крови и уменьшает тягу к вредным перекусам. В результате вы не переедаете вечером и легче контролируете вес.

Ахуньянова подчеркнула: это не диета, а образ питания, подходящий и для снижения веса, и для поддержания здоровья. Белок строит мышцы, клетчатка из овощей и хлеба кормит кишечную микрофлору, а финики дают натуральную сладость без скачков инсулина. Главное — не заменять овощи картошкой или макаронами. И не бойтесь хлеба — цельнозерновой ваш союзник.

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