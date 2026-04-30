Рейджбейт, ЗОЖ и большая мечта: что скрывается за скандальной репутацией «Дружбодома» в Петербурге

Петербургский коливинг «Дружбодом» прогремел в соцсетях как место обитания эксцентричной молодежи, которая не прочь залезть в мусорный контейнер и шокировать публику откровенными признаниями. « Фонтанка » побывала на улице Рубинштейна и выяснила, что реальная жизнь коммуны куда сложнее и интереснее провокационных роликов.

Проект на Рубинштейна запустил предприниматель Азамат Гали, который сам прошел через опыт коливингов и решил создать арт-резиденцию с нуля. Он взял в долгосрочную аренду старую коммуналку, вложил полтора миллиона рублей в ремонт и начал собирать сообщество. По его замыслу, это место должно не просто давать крышу над головой, а стать лекарством от одиночества и новой туристической точкой города.

Как попасть в коммуну

Порог входа — не только финансы. Кандидат проходит недельный испытательный срок бок о бок с будущими соседями, после чего его судьбу решают на общем голосовании. Ключевой критерий, по выражению самого Гали, — «вайбовость», то есть способность совпасть с остальными по образу мыслей и темпераменту.

«Есть базовые правила: нельзя мешать другим, нужно соблюдать тихий час, следить за чистотой в общих зонах и своей комнате. А помимо этого есть вайбовость — и мы определяем ее в течение пробной недели», — объясняет управляющий.

Внутренний распорядок далек от образа притона: спиртное, сигареты и любые психоактивные вещества категорически запрещены. Среди жильцов — айтишники, флористы, музыканты и художники.

Зачем нужны скандальные ролики

Провокационный контент — осознанная стратегия. Гали называет это рейджбейтом: абсурдом, который злит одних и веселит других, одновременно принося миллионы просмотров.

«Некоторые воспринимают это слишком близко к сердцу. Для меня это загадка. Наверное, я из другого поколения. Рейджбайт — это не треш, а абсурд. И мы смеемся над теми, кто правда в это верит», — говорит Гали.

Почему коливинги набирают популярность

Рост числа таких пространств жители объясняют несколькими причинами: высокая аренда в мегаполисах, желание жить в центре и запрос на готовый круг общения. По мнению Гали, коливинг несет и социальную миссию — люди знакомятся, позже съезжаются в отдельные квартиры и строят семьи. Таким образом, утверждает он, коммуна «повышает демографию», и в этом заключается «бонус коливинга как социального института».

