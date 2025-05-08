Рейс из Антальи в Петербург развернули над Словакией из-за атаки дронов ВСУ

Рейс, на борту которого находились российские туристы, следовавшие из Антальи в Санкт-Петербург, был вынужден изменить маршрут и вернуться в аэропорт отправления. Причиной послужила угроза, возникшая в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом со ссылкой на пассажиров передает Телеграм-канал SHOT.

По словам одной из пассажирок, вчера в 20:15 они отправились рейсом Turkish Airlines в Санкт-Петербург. Однако через четыре часа полета самолет, пролетая в воздушном пространстве Словакии, внезапно изменил курс и вернулся обратно в аэропорт Антальи.

«Борт приземлился в 00:57, и пассажиры еще некоторое время ждали, когда им сообщат о дальнейших действиях. Только в 1:40 им сообщили, что заселяют в местный отель», — приводится в публикации.

В данный момент нет конкретных сведений о том, когда турецкая сторона сможет повторно отправить самолет в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево пассажиры, ожидающие рейсы в Стамбул (SU2798) и Анталью (SU2696), ждут вылета уже более 36 часов.

Расписание постоянно меняется — одной из пассажирок время вылета переносили аж семь раз. При этом рейсы не отменяются, из-за чего многие люди не могут ни уехать ни сдать купленные билеты.