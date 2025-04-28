Рейс из Перми не смог вылететь в Новый Уренгой

В Перми 29 апреля на сутки задержали пассажирский самолет RT-575 авиакомпании «ЮВТ Аэро», сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ЕДДС.

Самолет должен был лететь по маршруту Казань — Пермь — Новый Уренгой. Однако из-за неблагоприятных метеоусловий, метели вылет отложили. По информации ЕДДС, пассажирам придется ждать рейса сутки. Новое время прибытие самолета — 14:10 29 апреля.

Напомним, что по данным Baza, в Перми 28 апреля разыгрался сильный снегопад. Многие ключевые транспортные артерии оказались заблокированы пробками, аэропорт — временно закрыли. На востоке региона заметили обильные осадки: выпало до 40 мм снега. Было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет «Победы» запросил экстренную посадку в Шереметьево.