Пассажирский самолет «Победы» запросил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет маршрута Москва — Нальчик экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. ТАСС в авиационных службах назвали причину запроса на срочную посадку.

К аварийной посадке готовился Boeing 737, вылетевший из Москвы в Нальчик. Уже в воздухе экипаж заметил проблему: на нее указал датчик неисправности системы герметизации. Это стало причиной опасений пилотов, в связи с чем запросили экстренную посадку.

Сам самолет вылетел в Нальчик из столицы в 14:55 мск. Борт кружил в воздухе и вырабатывал топливо около часа, затем успешно приземлился в Шереметьево. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет рухнул в воду рядом с пляжем на западном побережье Таиланда.