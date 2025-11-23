Рейс из Салехарда в Петербург не смог вылететь из аэропорта вовремя

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Санкт-Петербург задержан почти на два часа, оставив пассажиров в ожидании вылета. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 18:50, но вылет перенесен на 20:30. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна из Санкт-Петербурга — лайнер приземлился в салехардском аэропорту только в 19:17 вместо запланированных 17:20.

Такая ситуация наглядно демонстрирует эффект домино в авиаперевозках, когда задержка одного рейса неизбежно сказывается на следующих.

Авиакомпания обеспечивает пассажиров всей необходимой информацией через онлайн-табло, что позволяет скорректировать свои планы заранее. В случае значительных задержек пассажиры имеют право на горячее питание и другие компенсации согласно правилам авиаперевозчика.

