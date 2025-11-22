Около 14 часов в аэропорту: как пассажиры рейса Москва–Ухта пережили длительную задержку

В субботу, 22 ноября, воздушное судно авиапредприятия «Северсталь», следовавшее по маршруту Москва — Ухта, было вынуждено совершить посадку в аэропорту Череповца, сообщило РИА Новости со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

«Приземление прошло в штатном режиме», — указано в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, причиной экстренной посадки послужили технические неисправности. Приземление прошло в штатном режиме, без происшествий. После инцидента 66 пассажиров, находившихся на борту, были размещены в здании аэровокзала, где их обеспечили питанием и прохладительными напитками. Пассажиров предупредили, что рейс может задерживаться ориентировочно на 14 часов.

По данным издания, после устранения технических проблем самолет в 14:16 по московскому времени продолжил путь в пункт назначения.

По данным издания, по факту инцидента Вологодская транспортная прокуратура инициировала проверку с целью установить, были ли соблюдены нормы законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров.

