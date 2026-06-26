Рейс с турецкого курорта в Оренбург должен был отправиться рано утром, однако вылет задержали на тринадцать часов. В результате отдыхающим пришлось провести в Турции почти целые сутки — остаток дня 25 июня, ночь и утро 26 июня до полудня, передает ria56.ru .

Для комфорта всех пассажиров оренбургского рейса предоставили временное размещение в гостинице. Отель оказался пятизвездочным — с полным набором услуг высокого уровня. Гостям достались отличные номера, бассейн, выход к морю с пляжами и питание по системе «все включено».

Эксперты отметили, что ситуация стала редким примером, когда из-за задержки рейса никто не выражал недовольства. Довольные туристы признавались, что ассортимент и качество блюд в отеле оказались впечатляющими — работали двенадцать ресторанов и кафе от итальянской до дальневосточной кухни, включая рыбные заведения.