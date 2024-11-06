Рейс Red Wings в Тель-Авив задержали в подмосковном аэропорту
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Авиакомпания Red Wings задержала рейс в Тель-Авив, который должны были осуществить из подмосковного аэропорта Жуковский, на сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным агентства, причиной стали необходимость замены лобового стекла самолета и ограничения полетов в Израиль.
«Для устранения неисправности необходимо время, и в связи с ограничением полетов в воздушном пространстве Израиля авиакомпания вынуждена перенести вылет рейса на более поздний срок», — говорится в сообщении.
Рейс перенесли на завтра 07:00 мск, его осуществят из аэропорта Домодедово. Пассажирам задержанного рейса предоставят все услуги, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами, добавили в компании.
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