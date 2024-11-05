Авиарейс из Узбекистана в США прервали из-за плохого самочувствия россиянина

Самолет компании Uzbekistan Аirways вылетел по маршруту Ташкент — Нью-Йорк. Его пришлось вернуть в точку старта из-за плохого самочувствия гражданина РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление пресс-службы авиакомпании.

Авиалайнер должен был выполнять рейс по маршруту Ташкент — Нью-Йорк. Уже после вылета командир корабля получил сообщение, что в салоне лайнера стало плохо 57-летнему пассажиру. В итоге было принято решение вернуться в Ташкент.

«По пути следования командир воздушного судна запросил возврат в аэропорт вылета по причине плохого самочувствия пассажира, гражданина России 1967 года рождения», — указали журналистам в Uzbekistan Аirways.

Самолет совершил посадку примерно через 50 минут после взлета. На земле его уже ждала скорая помощь.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Лавров перенес свой визит в Узбекистан и встречу с президентом Мирзиеевым на более поздний срок. Его поездка должна была состояться в конце октября. Причиной такого поступка дипломаты назвали изменение рабочего графика руководителя внешней дипломатии РФ.