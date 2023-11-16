Рейсовый автобус сбил будку охраны в Петербурге с женщиной внутри

Как передает телеканал РЕН, автоавария с участием автобуса общественного транспорта произошла под вечер среды, 15 ноября. Водитель не справился с управлением при заезде в автобусный парк и снес будку охранного поста.

При этом, как стало известно, внутри будки в этот самый момент находилась работающая в автобусном парке охранником женщина.

«Влетел в будку, та упала. Женщину вытащили, вызвали скорую и передали врачам», - рассказал журналистам источник.

В настоящее время пострадавшая женщина находится под присмотром медиков. На месте ДТП работают полицейские, выясняя все подробности инцидента.