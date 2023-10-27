Рейтинг Байдена в США обновил свой исторический минимум

Социологическая служба Gallup провела исследование, которое показало, что Байдена в стране поддерживает чуть больше трети жителей. Это меньше, чем еще месяц назад. Тогда показатель общественного одобрения был равен 41%. Даже среди приверженцев демократической партии уровень поддержки заметно просел. Он упал на 11 процентных пунктов и составил 75%. Данные цифры привело в своей статье ТАСС.

Это снижение рейтинга во многом произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Людей отталкивает то, что Байден безоговорочно поддерживает израильтян, но не обращает внимания на бедствия палестинцев.