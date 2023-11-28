Рейтинг из пяти самых посещаемых парков в крупных округах составили в Подмосковье

Самым посещаемым парком в муниципалитетах Московской области, где проживают свыше 200 тысяч человек, стал парк «Пехорка» в Балашихе, сообщили в областном Минблаго. За прошлую неделю его посетили 46,5 тысячи жителей и гостей региона.

«Несмотря на холода и сильный снегопад, жители Подмосковья активно посещали парковые зоны отдыха. На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцово, горнолыжные трассы Волкуша в Лыткарино и в парке им. Лазутиной в Одинцово, что способствует притоку посетителей. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В пятерку наиболее посещаемых парков в крупных муниципалитетах Подмосковья за прошлую неделю также вошли парк им. Л. Толстого в Химках, парк Лапса в Люберцах, парк Гагарина в Сергиевом Посаде и парк Мира в Мытищах. В общей сложности на прошлой неделе в парках и лесопарках региона было зафиксировано более одного миллиона посещений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.