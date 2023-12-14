Рейтинг японского правительства скатился до рекордно низкой цифры на фоне коррупционного скандала

Таких низких цифр одобрения японцами собственных властей не было на протяжении 14 лет. Это следует из опроса, который проводило агентство Jiji. В августе 2009 года они падали ниже двадцатипроцентного уровня, до планки в 13,4%. Всего через месяц после этого власть была передана другой партии, Демократической. В 2012 году руководство Японией вновь перешло к либерал-демократам.

В то же самое время доля тех граждан страны, кто не поддерживает свое правительство, выросла до 58,2%. Все это происходит из-за фактов явной коррупции среди членов правящей партии. Из-за этого своих постов уже лишились три министра, пять замминистров, а также генеральный секретарь правительства.