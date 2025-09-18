Рейтинг регионов по заболеваемости наркоманией в России возглавил Хабаровский край

Хабаровский край стал лидером среди российских регионов по числу новых случаев наркомании в 2024 году. На втором и третьем местах расположились Новосибирская и Свердловская области. Об этом говорится в последнем статистическом отчете Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В Хабаровском крае уровень заболеваемости наркоманией, впервые выявленной у пациентов, составил 19,6 случая на 100 тыс. человек.

По данным Минздрава РФ, Новосибирская область занимает второе место в стране по числу впервые выявленных случаев наркомании, уступая лишь Свердловской области. В Новосибирской области этот показатель составляет 18,4 случая на 100 тысяч населения, а в Свердловской — 17,7 случая. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую пятерку антирейтинга также вошли Красноярский край, где показатель составил 16,5, и Сахалин с результатом 15,7.

На последних позициях рейтинга находятся регионы с самыми низкими показателями: в Ненецком и Чукотском автономных округах случаев заболевания не зарегистрировано, а наименьшие значения по числу наркоманов зафиксированы в Чувашии (1,4), Белгородской и Оренбургской областях (3,2 и 3,4 соответственно).