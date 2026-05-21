Река Оронгой вышла из берегов и затопила село в Бурятии: вода подобралась к детсаду и школе

В Закаменском районе Бурятии село Утата уходит под воду. Как сообщают Telegram-каналы, после мощных ливней река Оронгой вышла из берегов, залив частные дома и земельные участки. Местные жители сняли на видео масштаб потопа: на кадрах видно, как экскаваторы экстренно возводят защитные земляные насыпи, пытаясь предотвратить дальнейшее затопление.