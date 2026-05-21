Река Оронгой вышла из берегов и затопила село в Бурятии: вода подобралась к детсаду и школе
В Закаменском районе Бурятии село Утата уходит под воду. Как сообщают Telegram-каналы, после мощных ливней река Оронгой вышла из берегов, залив частные дома и земельные участки. Местные жители сняли на видео масштаб потопа: на кадрах видно, как экскаваторы экстренно возводят защитные земляные насыпи, пытаясь предотвратить дальнейшее затопление.
Существует угроза подтопления социальных объектов — вода уже подобралась к дому культуры, детскому саду, зданию администрации и фельдшерско-акушерскому пункту. В связи с чрезвычайным происшествием в районе развернут оперативный штаб. В местной администрации сообщили, что в настоящий момент ведется оценка нанесенного ущерба.