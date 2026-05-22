Рекламировался на русскоязычных форумах: в Европе уничтожили «пуленепробиваемый» VPN для хакеров

Европол объявил о ликвидации VPN-сервиса First VPN, который, по версии следствия, служил «пуленепробиваемой» инфраструктурой для киберпреступников. Как сообщили в ведомстве, операция под кодовым названием Saffron стала результатом международного расследования, начатого еще в 2021 году. В ходе скоординированных действий были изъяты 33 сервера в 27 странах, а также установлены 506 пользователей сервиса.

В операции участвовали правоохранительные органы 18 стран, ключевую роль сыграли Франция, Нидерланды, Люксембург, Румыния, Швейцария, Украина и Великобритания. Домены First VPN, включая обычные адреса и сайты в сети Tor, были захвачены и теперь демонстрируют баннер Operation Saffron. Следствие также вывело власти на один из адресов на Украине, связанный с работой сервиса.

По версии Европола, First VPN продвигал себя не как инструмент приватности, а как сервис, который не сотрудничает с судебными органами и якобы не подчиняется никакой юрисдикции. Он рекламировался преимущественно на русскоязычных киберпреступных форумах и регулярно фигурировал в расследованиях, связанных с онлайн-мошенничеством, вредоносными атаками и программами-вымогателями.

Ликвидация First VPN вновь обострила дискуссию о границе между легитимной цифровой приватностью и преступной инфраструктурой. Обычные VPN-сервисы тоже могут не хранить логи, однако «пуленепробиваемые» отличаются тем, что сознательно работают с сомнительной аудиторией, игнорируют жалобы на злоупотребления и строят маркетинг на противодействии правоохранителям. При этом подобные операции вызывают споры о правовых пределах вмешательства: изъятия серверов проводятся по национальным законам, требования к ордерам и процедурам различаются, а в Европе цифровая приватность формально считается важным правом, что делает баланс особенно чувствительным. Ситуацию осложняют и новые инициативы ЕС, предлагающие расширить доступ силовиков к данным или сканировать частные сообщения под предлогом защиты детей. Закрытие First VPN выглядит не только как удар по преступной инфраструктуре, но и как очередной эпизод в споре о будущем приватности в интернете.