Рекламный баннер рухнул на женщину в Москве и пробил ей голову, медики пытаются спасти ей жизнь

Как передает Mash, инцидент случился вечером в воскресенье, 12 ноября на Маломосковской улице в районе Алексеевский. По причине сильного ветра рекламный щит в какой-то момент накренился и полетел вниз. В это время аккурат под ним проходила 44-летняя женщина.

Отмечается, что упавшая на москвичку рекламная конструкция угодила ей прямо в голову. На место были вызвана бригада скорой помощи.

«Все произошло на Маломосковской улице. Пострадавшая — 44-летняя Наталья Ш. Она не потеряла сознание и смогла вызвать скорую самостоятельно», - приводится в публикации в соцсетях.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшей первую помощь. У женщины. по предварительной информации, не только закрытая черепно-мозговая травма, но и множественные ушибы тела.