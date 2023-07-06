Всероссийский молодежный форум «Амур» пройдет в Хабаровском крае

Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» платформы Росмолодежь.События пройдет в Хабаровском крае с 16 по 22 августа. Мероприятие проведут по нескольким трекам: «Добро пожаловать домой», «Если быть, то быть первым» и «Развитие малых городов».

«Но главное, мы затронем на форуме сложную тему – адаптация вернувшихся с территории проведения специальной военной операции – и постараемся научить и научиться оказывать такого рода помощь», – рассказала директор форума Амалия Шихалева.

Трек «Добро пожаловать домой» объединит специалистов «помогающих» профессий от 18 до 35 лет. Участниками трека «Если быть, то быть первым» станут подростки от 14 до 17 лет, которые проявляют интерес к истории страны. К участию в треке «Развитие малых городов» приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, они будут формировать практики для развития моногородов.

Прием заявок на участие осуществляется до 2 июля на платформе Росмолодежь.События.

Также в рамках треков пройдет сероссийский конкурс молодежных проектов. Максимальный размер грантов составит 1 миллион рублей, а для участников детского трека – 100 тысяч рублей.