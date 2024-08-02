Реконструкция детской поликлиники продолжается на улице Журавлева в Электростали. Работы проводятся на первом этаже учреждения по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В рамках реконструкции в учреждении обновят входную группу, заменят плитку, оборудуют пандус. Также установят новые двери, заменят освещение и электросети.

Помимо этого, на первый этаж поликлиники перенесут кабинет забора крови, кабинет забора биоматериала, кабинет по выписке рецептов.

На время ремонта вход в учреждение организовали с тыльной стороны здания. Первый этаж изолировали от общего коридора, чтобы пыль не попадала на второй этаж. Шумные виды работ стараются проводить в ночные часы, чтобы не мешать пациентам.