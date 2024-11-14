Реконструкция остановочного пункта «Казанское» завершилась в Павловском Посаде, передает пресс-служба АО «Центральная ППК». Он расположен на Горьковском направлении.

На время ремонта работа пункта не прекращалась. Чтобы обеспечить жителям возможность пользоваться инфраструктурой, рабочие построили временные платформы.

Реконструкцию провели на обеих платформах станции. Здесь появились пандусы с нескользящим покрытием и навесы для защиты от осадков длиной 72 метра. Также оборудовали освещение и систему громкоговорящего оповещения, установили динамические информационные табло и стойки экстренной связи.

На прилегающей территории обустроили пешеходные дорожки протяженностью 670 метров и оборудовали отдельно стоящий туалетный комплекс.

С начала этого года остановочным пунктом воспользовались почти 80 тысяч пассажиров.