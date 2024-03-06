Реконструкция Софринских очистных сооружений завершится во вторую половину 2024 года

Крупнейший объект коммунального хозяйства в Городском округе Пушкинский доделают во второй половине текущего года. Об этом сообщает местная администрация.

Софринские очистные сооружения являются важным объектом для шести населенных пунктов. Система принимает сточные воды из таких поселений как Ашукино и Софрино, Митрополье, Нововоронино, Данилово и Мураново. Также в списке Рахмановская промышленная зона. Сооружения находятся на реконструкции, а ход работ на контроле муниципальных властей.

Так, недавно на объекте побывала замглавы Городского округа Пушкинский Екатерина Носачева. Ей удалось проверить ход реконструкции и узнать, на каком все этапе. О переустройстве Софринских очистных сооружений гостье рассказал заместитель гендиректора МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» по филиалу округа Константин Грищенко.

Многие работы на объекте уже позади. В сооружениях отремонтировали песколовок и первичные отстойники, а также аэротенты 2-й и 3-ей очереди. В настоящее время продолжаются работы во вторичных отстойниках и системах водоотведения с иловых карт. Проводится и монтаж водосборных лотков.

Завершение реконструкции Софринских очистных сооружений ожидается во второй половине 2024 года.