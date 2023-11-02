Реконструкция стадиона «Спартак» завершилась в Серпухове

Сотрудники Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам итоговой проверки реконструкции стадиона «Спартак» в городском округе Серпухов выдали заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Реконструкция проходила по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В рамках работ строители заменили покрытие футбольного поля, установили освещение, обустроили беговые дорожки, легкоатлетический сектор с современным спортивным покрытием, а также площадки для волейбола и баскетбола. Помимо этого, здесь появились трибуны, рассчитанные на 2,5 тысячи мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.