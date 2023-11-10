Реконструкция свиноводческого комплекса продолжается в подмосковном Зарайске

Готовность работ по реконструкции свиноводческого комплекса в Зарайске составляет уже восемьдесят пять процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что работы в здании ведутся с апреля, так площадку доращивания поросят расширяют почти на полторы тысячи квадратных метров. Сейчас ведется монтаж технологического оборудования, внутренних инженерных систем и наружных сетей, а также благоустройство территории. При этом завершить работы планируют к маю 2024 года.

Ожидается, что новые площади позволят увеличить поголовье свиней единовременного пребывания на 10%. Плановая товарная мощность свинокомплекса увеличится с 47 тыс. до 62 тыс. голов в год.

Ранее г убернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство региона делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.