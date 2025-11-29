Реконструкция Травинского озера почти завершена: в Пушкино появится новый рекреационный центр
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
В Пушкино завершается реконструкция набережной Травинского озера.
Подрядчикам осталось установить несколько малых архитектурных форм и завершить ливневую систему.
С середины лета территория кардинально преобразилась: очищен пруд, оборудованы беговая и велосипедная дорожки, спортивная и детская площадки, зона с качелями, деревянный настил с шезлонгами и смотровая площадка. Установлены лавочки и новая система видеонаблюдения.
Обновленную набережную осмотрели Глава округа Максим Красноцветов и депутат Госдумы Сергей Пахомов. Во время прогулки они пообщались с местными жительницами, которые высоко оценили новое пространство.
«Уже сейчас видно, насколько качественно все сделано. Сделано все с опережением сроков — это тоже сейчас важно, потому что хорошие строители сейчас в дефиците», — отметил Пахомов, подчеркнув, что проект реализован благодаря федеральной программе «Формирование современной комфортной городской среды».