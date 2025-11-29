Реконструкция Травинского озера почти завершена: в Пушкино появится новый рекреационный центр

Подрядчикам осталось установить несколько малых архитектурных форм и завершить ливневую систему.

С середины лета территория кардинально преобразилась: очищен пруд, оборудованы беговая и велосипедная дорожки, спортивная и детская площадки, зона с качелями, деревянный настил с шезлонгами и смотровая площадка. Установлены лавочки и новая система видеонаблюдения.

Обновленную набережную осмотрели Глава округа Максим Красноцветов и депутат Госдумы Сергей Пахомов. Во время прогулки они пообщались с местными жительницами, которые высоко оценили новое пространство.