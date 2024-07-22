Реконструкция улицы Центральной в Дубне завершится к осени 2024 года
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
На улице Центральной продолжаются работы по обновлению тротуара, бордюров и парковки. Строительные работы лично проверил глава горокруга Дубна Максим Тихомиров.
При планировании изменений на улице учитывали пожелания жителей и особенности местности. Сейчас на Центральной трудятся 100 человек одновременно, процесс работы организован слаженно и продуктивно. Глава Дубны отметил, что стройплощадка поддерживается в идеальном порядке, в наличии все необходимые стройматериалы.
Полным ходом в настоящее время идет работа по бетонированию для основания тротуарной плитки. Устанавливают новые бордюрные камни, готовят место для будущей парковки. Все в соответствии с графиком, который пересмотрели ввиду быстрого тема работ.
«Мы усложнили процесс сдачи объекта и попросили, чтобы благоустройство Центральной улицы завершили не через 2 года, как по контракту, а уже в этом году. И уверен, что уже осенью жители смогут здесь прогуляться и оценить изменения», — заявил глава муниципалитета.