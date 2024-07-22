Реконструкция улицы Центральной в Дубне завершится к осени 2024 года

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Полным ходом в настоящее время идет работа по бетонированию для основания тротуарной плитки. Устанавливают новые бордюрные камни, готовят место для будущей парковки. Все в соответствии с графиком, который пересмотрели ввиду быстрого тема работ.