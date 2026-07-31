Реконструкция вместо простоя: почему «Бурдж-эль-Араб» закрывается на ремонт
В Дубае предложили бонусы на сумму $817 за приглашение зарубежных гостей
На фоне сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке и изменения маршрутов международных авиаперевозчиков в регионе зафиксирован спад туристического потока. Для поддержки гостиничной индустрии и стимулирования посещаемости Департамент экономики и туризма Дубая анонсировал специальную реферальную программу Dubai Invite, пишет ГР.
Механика выплат и текущие скидки отельеров
- Система бонусов: резиденты ОАЭ за приглашение родственников и друзей из-за рубежа могут получить ваучеры и пакеты льгот на сумму до 3000 дирхамов ОАЭ (порядка $817).
- Состав пакета: вознаграждения выдаются в виде скидок на проживание в отелях, ваучеров в рестораны и билетов на посещение локальных достопримечательностей. Лимит составляет до 3 пакетов на одного участника.
- Меры гостиничного сектора: отели эмирата предлагают скидки до 45% и акции с бесплатными ночами.
- Модернизация инфраструктуры: на фоне временного снижения спроса ряд ключевых объектов, включая отель «Бурдж-эль-Араб», объявил о проведении капитальной реконструкции.