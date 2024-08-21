Реконструкция ВЗУ в селе г. о. Одинцово завершится в 4-м квартале текущего года

Специалисты уже убрали старые резервуары, демонтировали водонапорную башню и тепловые сети. После завершения подготовительного этапа работ на ВЗУ приступили к монтажу каркаса новых резервуаров, предназначенные для чистой воды. Специалисты также выполняют установку оборудования, расположенного в здании водоочистки.

«Сегодня проверили, как продвигается реконструкция ВЗУ в селе Каринское. Это очень важный объект для жителей села: водозаборный узел обслуживает более 1,5 тысяч человек — подает воду в 12 жилых домов и на три социальных объекта. Подрядчик подготовил основание для насосной станции с водоочисткой, залил фундаментную плиту новых резервуаров чистой воды, сейчас рабочие «вяжут» каркас из арматуры. Далее будет устанавливаться перекрытие. Также начинается монтаж технического оборудования – емкостей для очистки воды. Рассчитываем, что подрядчик завершит все работы до конца октября. Крайний срок – начало ноября этого года», — сообщил Глава муниципалитета Андрей Иванов.

Ход строительных работ на объекте также контролировал директор спортивной школы Звенигорода Владимир Любовицкий, депутаты Геннадий Гарькавый, Станислав Улитин и Дмитрий Александров. Глава муниципалитета проинформировал о сроках завершения работ — 4-й квартал 2024 года.

Отметим, что с момента постройки в 1978 году водозаборный узел состоял из двух скважин и водонапорной башни. Во время реконструкции объекта в селе Каринское специалисты будут монтировать установки системы очистки воды «АЭРОМАГ», которые окисляют железо естественным путем при помощи кислорода. Современные установки с качественными фильтрами способствуют устранению примесей и неприятных запахов. Кроме того, они контролируют допустимый уровень марганца, железа и уровень жесткости воды.

Проект реализуют в рамках профильной программы, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым.