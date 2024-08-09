Реконструкция здания «Немчиновского лицея» продолжается в Одинцовском округе

В Одинцовском городском округе продолжается реконструкция здания «Немчиновского лицея» со строительством пристройки, рассчитанной на девятьсот пятьдесят учеников. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент строительная готовность достигла уже тридцати процентов. На строительной площадке задействовано почти сто рабочих, а также шесть единиц специальной строительной техники. Выполняется армирование вертикальных конструкций и бетонирование, устройство инженерных сетей и кровли.

Здание общей площадью более двадцати с половиной тысяч квадратных метров состоит из четырех надземных этажей. Планировочные решения обусловлены функциональным назначением объекта и состоят из входных групп, гардеробных, учебных кабинетов, лаборантских, большого и малого спортзалов, столовой на 850 мест, а также других административных и служебных помещений.

Примечательно, что завершить строительство планируется уже в следующем году.