Реконструкцию офиса научно-исследовательского института проведут в Подмосковье

Отмечается, что в здании планируется провести комплекс строительных работ и разместить научно-выставочный центр «Устойчивое развития промышленности» Минпромторга России.

Общая площадь объекта после реконструкции составит почти семь тысяч квадратных метров. Обновленное здание будет оснащено современными низкоуглеродными системами альтернативного тепло- и холодоснабжения на основе возобновляемых источников энергии, а также будет включать лабораторно-исследовательский центр, современное многофункциональное музейно-выставочное пространство, офисные помещения и учебные классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в Долгопрудном.