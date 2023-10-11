Реконструкцию офиса научно-исследовательского института проведут в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение реконструкцию головного офиса научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики» в Мытищах.
Отмечается, что в здании планируется провести комплекс строительных работ и разместить научно-выставочный центр «Устойчивое развития промышленности» Минпромторга России.
Общая площадь объекта после реконструкции составит почти семь тысяч квадратных метров. Обновленное здание будет оснащено современными низкоуглеродными системами альтернативного тепло- и холодоснабжения на основе возобновляемых источников энергии, а также будет включать лабораторно-исследовательский центр, современное многофункциональное музейно-выставочное пространство, офисные помещения и учебные классы.
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