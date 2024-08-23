Реконструкцию старейшей поликлиники активно ведут в подмосковном Королеве
Капитальный ремонт поликлиники № 1 на территории городской больницы в подмосковном Королеве начался больше двух месяцев назад. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Примечательно, что в настоящий момент завершается демонтаж внутренней и внешней отделки, вывозится строительный мусора. На объекте работают порядка пятнадцати человек и две единицы специальной строительной техники.
Ожидается, что уже в скором времени рабочие приступят к гидроизоляции фундамента, бетонированию крылец. монтажу перегородок. Также на осень запланированы работы по установке новых рам, фасаду. Также будет благоустроена и прилегающая территория.
По завершению капитального ремонта, в здании будут оборудованы современные кабинеты, регистратура, удобные и светлые зоны ожидания и многое другое, для своевременного и качественного оказания медицинской помощи.
Открытие обновленной поликлиники запланировано на следующий год.
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