Реконструкцию старейшей поликлиники активно ведут в подмосковном Королеве

Капитальный ремонт поликлиники № 1 на территории городской больницы в подмосковном Королеве начался больше двух месяцев назад. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Примечательно, что в настоящий момент завершается демонтаж внутренней и внешней отделки, вывозится строительный мусора. На объекте работают порядка пятнадцати человек и две единицы специальной строительной техники.

Ожидается, что уже в скором времени рабочие приступят к гидроизоляции фундамента, бетонированию крылец. монтажу перегородок. Также на осень запланированы работы по установке новых рам, фасаду. Также будет благоустроена и прилегающая территория.

По завершению капитального ремонта, в здании будут оборудованы современные кабинеты, регистратура, удобные и светлые зоны ожидания и многое другое, для своевременного и качественного оказания медицинской помощи.

Открытие обновленной поликлиники запланировано на следующий год.

Ранее губернатор Андрей Вороьев рассказал, что детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске оснащен самой современной техникой для оказания помощи пациентам.