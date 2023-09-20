Рекорд лифтостроительного завода в Серпухове зарегистрировали в Реестре рекордов России

На лифтостроительном заводе в Серпухове находится самая высокая башня для испытания лифтового оборудования - 89,45 метра. Это национальный рекорд.

Сертификат о его регистрации директору по продажам предприятия Владимиру Самойлову вручила федеральный арбитр Реестра Елена Пахомова. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко на своей официальной странице в Telegram-канале.

«Желаю работникам Серпуховского лифтостроительного завода не останавливаться на достигнутом, развиваться и достигать новых вершин!» - добавил глава.

Сейчас завод - высокотехнологичное предприятие, флагман российского лифтостроения. Но было время, когда ему пришлось трудно, рассказал Сергей Никитенко. Однако, сложности удалось преодолеть.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и инвестициям группы компаний «Садовое кольцо», производство вновь начало работать», - пояснил руководитель муниципалитета.

В 2023 году на Серпуховском заводе сделали больше 1000 лифтов. И все это силами 250 сотрудников.

В планах у руководителей производства нарастить выпуск продукции и создать дополнительные вакансии.

Лифты, конечно, сейчас - востребованная продукция. В основном их поставляют для многоэтажек. Но это не единственный вид объектов, где нужны автоматические подъемники.