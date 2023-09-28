Рекорд по строительству теплотрассы для аэропорта установили в Магадане
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В Магадане установлен новый рекорд по строительству: здесь досрочно завершили прокладку пяти километров теплотрассы для будущего аэропорта. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что работы ведутся свыше чем 300 специалистов из Турции, у которых имеется опыт строительства в суровых погодных условиях.
Добавляется, что на территории аэровокзала также заасфальтирована будущая автостоянка, рассчитанная на 500 машин. Ожидается, что она станет наибольшей в регионе.
Уточняется, что к началу зимнего сезона планируется соорудить временный контур здания, постоянный создадут весной.
Поясняется, что новый аэропорт примет первых пассажиров в конце следующего года.