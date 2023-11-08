Рекорд семилетней спортсменки из Перми останется незарегистрированным из-за нехватки денег

В социальных сетях появилось видео, в котором ребенок на улице подтягивается с подвязанной к талии бутылью. Видео опубликовал десятилетний брат Лидии Котельниковой. Уточняется, что она сделала восемь повторений. К слову, именно столько раз в неделю она тренировалась для достижения такого результата. К нему удалось прийти за три месяца.

Несмотря на это, рекорд останется незарегистрированным. Все потому, что Министерство спорта Пермского края не будет выделять денежные средства. В пресс-службе ведомства заявили, что на это, согласно нормативным документам, выделение средств не предусматривается.

Похожая ситуация складывается и с семьей семилетней рекордсменки. У них нет денег на регистрацию результата. А стоимость этого даже выше, чем месячная зарплата матери девочки.