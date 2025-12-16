«Рекорд смерти». Саудовская Аравия казнила 340 человек за год: что стоит за новой волной смертных приговоров?

Согласно мониторингу, проведенному международным новостным агентством, Саудовская Аравия с начала 2025 года казнила уже 340 человек, установив таким образом новый печальный рекорд за последние десятилетия. Только в понедельник в провинции Мекка были приведены в исполнение смертные приговоры троим осужденным за убийство.

Основную долю от общего числа казненных — 232 человека — составляют лица, признанные виновными в незаконном обороте наркотиков. Эти данные, основанные на официальных сообщениях саудовского Министерства внутренних дел и государственного информационного агентства SPA, указывают на ключевую причину всплеска казней. Эксперты связывают его с активно продолжающейся в королевстве «войной с наркотиками», которая была ужесточена в 2023 году после примерно трехлетнего моратория на исполнение смертных приговоров по таким статьям.

Это второй год подряд, когда королевство превышает собственные максимальные показатели по числу казней с момента начала систематического наблюдения правозащитных организаций в 1990-х годах. Предыдущий рекорд был установлен лишь годом ранее, в 2024, когда были казнены 338 человек. Нынешняя статистика свидетельствует о дальнейшей интенсификации данной судебной практики.

