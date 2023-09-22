Рекорд спроса на строящееся жилье зафиксировали в Кемеровской области

Жители Кузбасса стали активнее покупать жилье в процессе строительства. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на региональное управление Росреестра.

Отмечается, что в прошлом месяце жители региона установили настоящий рекорд.

Уточняется, что за последний летний месяц было оформлено свыше 1,1 тыс. договоров долевого строительства.

Добавляется, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост превысил 350%.