Рекорд спроса на строящееся жилье зафиксировали в Кемеровской области
Фото: [©Денис Абрамов/РИА Новости]
Жители Кузбасса стали активнее покупать жилье в процессе строительства. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное управление Росреестра.
Отмечается, что в прошлом месяце жители региона установили настоящий рекорд.
Уточняется, что за последний летний месяц было оформлено свыше 1,1 тыс. договоров долевого строительства.
Добавляется, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост превысил 350%.