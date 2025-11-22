Рекорд урожая в Коломне: что собрали и куда отправят

Аграрии собрали внушительный объем овощей: более 91 тыс. тонн картофеля, около 28 тыс. тонн капусты, почти 15 тыс. тонн свеклы и свыше 22 тыс. тонн моркови — в общей сложности более 150 тыс. тонн.

По словам заместителя начальника отдела сельского хозяйства и потребительского рынка администрации городского округа Коломна Анастасии Липатовой, урожайность в этом году превысила показатели прошлого года. Картофель (около 3 тыс. га) дал 315 ц/га, а капуста (450 га) — 638 ц/га.

Весной к работам приступили 22 сельхозпредприятия и 16 фермерских хозяйств, засеяв более 33 тыс. гектаров. Почти половина площадей (около 18 тыс. га) была отведена под кормовые культуры.

Собранный урожай разместили в специализированных хранилищах с системами охлаждения и вентиляции. Зимой овощи пройдут обработку — сортировку, калибровку и упаковку — после чего поступят в торговые сети.