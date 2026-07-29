Рекорд за 150 лет: климатологи заявили о надвигающейся аномалии в Тихом океане
Nature: климатологи предупредили о риске сильнейшего Эль-Ниньо за 150 лет
Климатологи предупреждают о рисках развития одного из самых сильных феноменов Эль-Ниньо за последние 150 лет. Об этом передает Nature.
Взаимодействие атмосферы и океана в экваториальной акватории Тихого океана усиливается, что в сочетании с глобальным потеплением может сделать ближайшие годы рекордно жаркими. По данным ученых, к 2027 году средняя планетная температура может временно превысить доиндустриальный уровень на 1,7 градуса.
Последствия и экономический ущерб
Мощный выброс тепла из океана способен спровоцировать глобальные засухи, лесные пожары, наводнения и массовое обесцвечивание коралловых рифов. По оценкам экспертов, экономический ущерб от текущей фазы Эль-Ниньо к 2032 году может достигнуть 10 триллионов долларов. При этом в научном сообществе пока нет единого мнения о том, является ли усиление Эль-Ниньо прямым следствием глобального потепления.