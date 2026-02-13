Рекорд за столетие: пессимистичный сценарий превратит Азов в залив Черного моря уже через 14 лет

Азовское море стремительно утрачивает статус полупресноводного водоема. Согласно пессимистичному прогнозу ученых АзНИИРХ, уже к 2030 году его соленость может сравняться с черноморской, а к 2040-му — побить исторический максимум за столетие наблюдений. Данные опубликованы в монографии «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря», вышедшей 12 февраля 2026 года.

Специалисты просчитали четыре варианта гидрологической эволюции водоема. Наиболее тревожный сценарий, вероятность которого оценивается в 11%, предполагает консервацию текущих климатических трендов. Ежегодный прирост солености сегодня составляет 0,32 промилле. Если процесс не затормозится, к 2030-му показатель достигнет 17,4 промилле — это уже уровень поверхностного слоя Черного моря. К 2040 году соленость поднимется до 20,5 промилле, что станет абсолютным рекордом за всю историю инструментальных замеров.

Ключевой фактор драматических перемен — обмеление пресноводного стока. Главную роль играет Дон: испарение растет из-за глобального потепления, одновременно сток зарегулирован гидротехническими сооружениями, включая Багаевский гидроузел. В монографии констатируется: термохалинная структура водной массы Азовского моря уже сегодня демонстрирует признаки, сближающие ее с черноморской акваторией.

Базовый прогноз с вероятностью 75% выглядит мягче: к 2030 году соленость составит 14,72–15,55 промилле, к 2041-му — 14,78–16,12 промилле. Два оставшихся сценария предполагают рост пресного стока и распреснение водоема до 13,2 и 11,8 промилле, однако их совокупная вероятность не превышает 14%.

Биологические последствия просчитаны жестко. При реализации доминирующего сценария полупроходные виды — судак, тарань, лещ, рыбец, а также тюлька и аборигенные бычки полностью утратят промысловую ценность. В случае наступления «черноморского» сценария товарное значение сохранят лишь пиленгас, камбала и вселенцы из Черного моря: кефаль, барабуля и моллюски. Ученые подчеркивают: процесс уже не остановить, можно лишь адаптировать рыбную отрасль к неизбежным изменениям.