Рекордная недельная пробка: что происходило на дорогах Петербурга в восьмибалльный вечер

Санкт-Петербург столкнулся с аномально высоким уровнем автомобильных заторов. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», нагрузка на дороги достигла 8 баллов, что на 2 пункта превышает стандартные для этого времени показатели.

Наиболее сложная обстановка сложилась в центре и на юго-востоке города. Уже в начале шестого часа вечера в Петербурге образовалась самая длинная пробка за последнюю неделю. Рекордный затор длиной более 18 километров парализовал движение по внутреннему кольцу КАД от Шафировского проспекта до Октябрьской набережной.

Пробки также заблокировали ключевые магистрали: Октябрьскую и Софийскую улицы, Московское шоссе, Народную и Ивановскую улицы. Движение встало в обе стороны на Невском путепроводе и проспекте Славы. В центре города очагами заторов стали площадь Восстания, район метро «Обводный канал», Садовая улица и набережные Невы.