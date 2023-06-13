Рекордное достижение в тяжелой атлетике зафиксировано на Чемпионате РФ в Новом Уренгое

Ранее в газовой столице ЯНАО стартовал тяжелоатлетический чемпионат Российской Федерации. В рамках него открыли список рекордов. Авторство первого из них принадлежит представителю из Дагестана, Исмаилу Гаджибекову. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Дагестанец достиг рекорда в рывке. Судьями было зафиксировано 112 кг. Победителем он стал по итогам двоеборья, в котором Исмаил набрал 237 килограммов.

Стоит отметить, что у спортсмена одна из самых легких категорий веса (до 55 кг). Андрей Воронов, являясь главой города, написал в своих соцсетях о том, что дагестанский тяжелоатлет уже имеет два победных кубка.

Накануне чемпионата по тяжелой атлетике в Новом Уренгое была открыта скульптурная композиция.