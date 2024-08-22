Рекордное количество фрязинцев приняло участие в «выездной администрации»

В Центре культуры и досуга «Факел» прошла особенная встреча в формате выездной администрации: она совпала с Днем государственного флага РФ. Прием сопровождался не только обсуждением важных вопросов, но и теплыми поздравлениями.

Встреча в удобном выездном формате прошла с участием главы г.о. Фрязино Дмитрия Воробьева. Вместе с командой администрации приняли 60 человек: это рекордное число посетителей.

Традиционные встречи привлекают все больше активных граждан, помогая делать округ лучше.

Результаты работы отмечают сами жители. На последней встрече главу и представителей администрации поблагодарили за решение проблемы с бесхозными гаражами по ул. Луговая. После выполнения поручения она стала свободной от железных ящиков.

Помимо этого в клубе «Ретро» обновили вход, о чем также просили жители. Отдельную благодарность выразили участники движения «Активное долголетие» за интересные мероприятия во Фрязинском лесопарке.

«Ко мне обратилась ветеран Великой Отечественной войны Мария Владимировна Окшина: она хочет передать удивительную историю своей жизни будущим поколениям. Обязательно возьмем у Марии Владимировны интервью и обнародуем историю ее фронтового детства», — добавил глава муниципалитета.

Мария Окшина была незаменима на швейной фабрике округа и помогала фронту, несмотря на юный возраст. Она начала усердно работать в 12 лет, внеся немалый вклад в Победу.

Отметим, что формат выездной администрации положительно зарекомендовал себя во Фрязино и других округах Подмосковья. Такая прямая коммуникация с жителями позволяет оперативно реагировать на волнующие вопросы, решать многие проблемы на месте или брать их в дальнейшую работу.