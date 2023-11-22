Рекордное количество кормов заготовили в Подмосковье

В Московской области вырастили и заготовили рекордный урожай кормовых культур за последние 10 лет. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности регионе заготовили 1,8 миллиона тонн грубых и сочных кормов. Этот результат на 20% превысил потребность крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023–2024 года.

«Традиционно в регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж — перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Хозяйства области активно применяют новые и высокоэнергетические корма», — сообщил зампред областного Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

По его словам, лидерами по заготовке кормов стали Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.