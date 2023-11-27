Рекордное количество маскировочных сетей отправили волонтеры Балашихи для бойцов в зоне СВО

В подмосковном городском округе Балашиха волонтеры сплели рекордные 53 маскировочные сети за короткий срок. Каждое изделие размером три на шесть метров.

В акции принимала участие группа «Сетевые пчелки Балашихи», а запрос на полсотни маскировочных сетей поступил от брата одной из волонтеров. На этот раз изделия выполнены под зимний камуфляж и грязный снег, чтобы скрыть российскую бронетехнику от взора противника.

«Нашим «пчелкам» была поставлена непростая задача — за один день изготовить пять маскировочных сетей, чтобы успеть к отправке. В итоге они сделали даже не пять, а восемь сетей за день», — рассказала руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Волонтерская группа «Сетевые пчелки Балашихи» трудится с июня 2023 года. На данный момент в подмосковном муниципалитете работает шесть мест, где плетутся маскировочные изделия. Один из таких цехов открыли в деревне Федурново во время праздничного концерта, посвященного Дню матери. Стать волонтером и присоединиться к этому доброму делу может любой желающий по ссылке.

Напоминаем, что в подмосковной Балашихе работают и два пункта сбора грузов для отправки в зону проведения специальной военной операции. Все подробности можно узнать на сайте volontermo.ru.