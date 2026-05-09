Рекордное ралли в Японии и надежды на мир: обзор мировых рынков

Японский фондовый индекс Nikkei 225 преодолел исторический рубеж на фоне успехов компаний в сфере ИИ, пока глобальные рынки реагируют на прогресс в переговорах США и Ирана, пишет Финам.

Технологический прорыв на азиатских площадках

Японский финансовый рынок продемонстрировал феноменальный рост после завершения праздничного периода. Индекс Nikkei 225 увеличился на 6 процентов, впервые в истории преодолев психологическую отметку в 63 000 пунктов. Основным драйвером столь мощного рывка стали ценные бумаги компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте, которые представили сильную квартальную отчетность.

Успех Японии задал позитивный тренд для всего региона. Корейский индикатор KOSPI поднялся более чем на 1,3 процента, достигнув уровня 7483 пунктов. Положительную динамику также зафиксировали биржи Гонконга и материкового Китая, где индексы Hang Seng и CSI 300 выросли на 1,34 и 0,3 процента соответственно.

Мирные инициативы и стабилизация на Ближнем Востоке

Оптимизм инвесторов поддерживается новостями о дипломатическом прогрессе в ближневосточном регионе. Согласно имеющимся данным, официальные представители Вашингтона и Тегерана приступили к обсуждению нового плана по снижению напряженности. Соединенные Штаты предложили проект меморандума, предполагающий постепенное возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив и снятие ограничений с иранских портовых мощностей. Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду критических вопросов, рынок воспринимает эти шаги как важный сигнал к деэскалации.

Реакция нефтяных котировок и американских фьючерсов

Слухи о возможном урегулировании конфликта спровоцировали резкое, но кратковременное падение цен на энергоносители. Стоимость нефти марки Brent опускалась до 96 долларов за баррель, однако позже восстановила позиции выше уровня 100 долларов. Утром в четверг эталонные сорта дорожают в пределах 0,6-0,7 процента: Brent торгуется в районе 101,93 доллара, а американская легкая нефть — около 95,68 доллара.

Американский рынок акций в начале торговой сессии показывает смешанную динамику фьючерсов. Контракты на S&P 500 и Dow Jones прибавляют 0,06 и 0,16 процента, в то время как технологический сектор Nasdaq испытывает незначительное давление, теряя около 0,04 процента.