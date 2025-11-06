Рекордные 1,6 млрд рублей: зачем Россия ужесточает миграционную политику через штрафы

В 2025 году Россия вступила в фазу активного ужесточения миграционной политики, о чем свидетельствуют рекордные цифры административных взысканий. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru рассказал , с чем связаны такие показатели и как это отразиться на рынке труда.

Так, за первые шесть месяцев общая сумма штрафов за нарушения миграционного законодательства достигла 1,6 млрд рублей, что на 60% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Количество привлеченных юридических лиц выросло с 3,7 до 5,6 тыс., демонстрируя системный сдвиг в контроле со стороны государства.

«Работодатели часто идут на риск использования нелегальных мигрантов, так как легальное трудоустройство требует значительных затрат и усилий. К ним относятся оплата патента, медицинского страхования и соблюдение ряда регуляторных требований», — отмечает эксперт.

Парадокс ситуации в том, что ужесточение происходит на фоне исторического минимума безработицы — 2,1%. Однако, как поясняет эксперт, существует структурный дисбаланс: вакансии, требующие заполнения, часто относятся к низкоквалифицированному труду и остаются непривлекательными для местных жителей. Это поддерживает высокую потребность в иностранной рабочей силе, но одновременно обостряет необходимость упорядочивания миграционных потоков. Законодатели реагируют на это радикальными мерами — в апреле 2025 года внесен законопроект о многократном увеличении штрафов: для юридических лиц в два раза, для физических — в десять раз.

Практические последствия для бизнеса уже сейчас заметны. Нарушение требований к трудоустройству мигрантов (включая гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения) влечет штрафы от 400 тысяч до 1,6 млн рублей. Это делает экономически невыгодными схемы уклонения от легального оформления, которые прежде были широко распространены. Для рынка труда такие изменения означают постепенное вытеснение теневых практик и создание более безопасных условий для легально работающих мигрантов.

Ранее сообщалось, как мигранты с поддельными документами попадают в больницы в качестве работников.